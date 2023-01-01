WebCatalog
Loopin

Loopin

loopinhq.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Зустріньтеся зі своїм асистентом продуктивності. Loopin перетворює ваш календар на робочий простір для спільної роботи. Зробіть свої зустрічі ефективними, автоматизуйте оновлення статусу та плануйте продуктивні робочі дні.

Вебсайт: loopinhq.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Loopin». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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