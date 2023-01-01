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Craft

Craft

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Вебсайт: craft.do

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Створений для цифрових пристроїв з нуля, Craft повертає радість письму. Craft — це інструмент для створення красивих документів і нотаток, а також для обміну своїми думками. Усім, що ви створюєте в Craft, можна поділитися одним дотиком. Craft підтримує вбудовану розмітку, зворотні посилання, фрагменти коду, зображення, відео, вкладені PDF-файли та розширений попередній перегляд посилань.

Вебсайт: craft.do

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