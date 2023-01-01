Простий інструмент для створення складних документів. Дослідження є спільними та динамічними. Текстові процесори - ні. Рукописи — це інструмент для спільного створення, створений спеціально для підтримки наукового вмісту та відтворюваності з моменту початку проекту.

Вебсайт: manuscripts.io

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