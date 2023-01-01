Overleaf — це спільний хмарний редактор LaTeX, який використовується для написання, редагування та публікації наукових документів. Він співпрацює з багатьма науковими видавцями, щоб надати шаблони LaTeX для офіційних журналів і прямі посилання для подання. Overleaf спочатку був запущений у 2012 році як WriteLaTeX компанією WriteLaTeX Limited, співзасновниками якої є Джон Хаммерслі та Джон Ліз-Міллер. Обидва — математики, і їх надихнув власний досвід у наукових колах, щоб створити краще рішення для спільного наукового написання. Вони почали розробляти WriteLaTeX з 2011 року. Вони запустили бета-версію Overleaf 16 січня 2014 року під час свого першого заходу #FuturePub, що відбувся в Британській бібліотеці в Лондоні. 20 липня 2017 року Overleaf придбав ShareLaTeX, щоб створити спільноту з понад двох мільйонів користувачів. Це призвело до створення Overleaf v2, що поєднує оригінальні функції обох в єдину хмарну платформу, розміщену на overleaf.com. Overleaf було обрано як одну з десяти команд, які взяли участь у літній програмі прискорення Bethnal Green Ventures (BGV) 2013 року. . Ця програма стартувала 1 липня 2013 року і тривала 3 місяці. Демонстраційний день літньої програми BGV 2013 відбувся 19 вересня 2013 року. У 2014 році компанія отримала стратегічні інвестиції від Digital Science. Overleaf переміг у номінації «Інноваційний Інтернет-бізнес» на церемонії нагородження Nominet Internet Awards у 2014 році та посів 99 місце у списку 100 найшвидше зростаючих підприємств Британії за версією SyndicateRoom у 2018 році. Overleaf обговорювався як інструмент для написання наукових публікацій у Nature, Science, Red Hats opensource.com та німецький ІТ-журнал heise онлайн. «У 2017 році CERN, європейська лабораторія фізики елементарних частинок поблизу Женеви, Швейцарія, прийняла Overleaf як свою бажану платформу для спільного створення». Overleaf надає шаблони для подання в наукові журнали та конференції. Наприклад, IEEE та Springer (включаючи Nature) згадують про можливість подання за допомогою Overleaf.

Вебсайт: overleaf.com

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