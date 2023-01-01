Набагато більше, ніж інструмент керування проектами. Gouti — це інструмент управління проектами, інструмент PPM, рішення для спільної роботи, методологія для організацій, інструмент моніторингу часу та доступності: ERP для управління проектами

Вебсайт: gouti.net

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