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BVDash

BVDash

bvdash.com

Користуватися вебзастосунком

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BVDash — це хмарне програмне забезпечення для керування проектами, розроблене для різних галузевих вертикалей. Рішення пропонує інформаційну панель, яка може використовуватися проектними групами для доступу до різних систем і інструментів. Основні функції включають керування проблемами, контроль витрат, планування проекту, інформаційні панелі, керування програмами, управління ризиками, обсяг, керування документами, табелі обліку робочого часу тощо. Це рішення чудово підходить для керування малими та мегапроектами

Вебсайт: bvdash.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BVDash». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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