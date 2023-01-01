BVDash — це хмарне програмне забезпечення для керування проектами, розроблене для різних галузевих вертикалей. Рішення пропонує інформаційну панель, яка може використовуватися проектними групами для доступу до різних систем і інструментів. Основні функції включають керування проблемами, контроль витрат, планування проекту, інформаційні панелі, керування програмами, управління ризиками, обсяг, керування документами, табелі обліку робочого часу тощо. Це рішення чудово підходить для керування малими та мегапроектами

Вебсайт: bvdash.com

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