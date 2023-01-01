Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Mosaic» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Mosaic Digital Systems — це CRM для аналізу, управління та масштабування ефективних маркетингових каналів. Компанію, що фінансується за рахунок власних коштів, запустив інноватор у галузі рекламних технологій Кайл Мітнік, який керував афілійованою рекламною агенцією Advertise Purple, щоб стати лідером у управлінні партнерською програмою з понад 4000 брендів у 23 бізнес-вертикалях, які генерують 4 мільярди доларів доходу від афілійованих компаній.

Вебсайт: mosaic.inc

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