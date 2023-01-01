Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ambassador» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з вуст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клієнтами, афілійованими особами, впливовими особами та партнерами. Споживчі бренди та B2B-компанії по всьому світу швидко впроваджують, масштабують та оптимізують свої програми реферального маркетингу, партнерські та афілійовані програми та кампанії для впливових людей за допомогою новаторського програмного забезпечення Ambassador.

Вебсайт: getambassador.com

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