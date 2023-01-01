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Fintel Connect

Fintel Connect

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Вебсайт: fintelconnect.com

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Fintel Connect — це провідна комплексна платформа афілійованого маркетингу, мережа та агентство, спеціально створена для фінтех-компаній і банків. Завдяки Fintel фінансові бренди мають усе необхідне для збільшення залучення клієнтів за допомогою афілійованого та впливового маркетингу, включаючи спеціалізовану партнерську платформу (+система відповідності), підібрану мережу з тисяч афілійованих осіб та впливових осіб, які займаються фінансами, а також команду експертів для керування та масштабувати канал. Зараз ми підтримуємо партнерські програми понад 90 фінтех-компаній, банків і кредитних спілок по всій Північній Америці, зокрема Ramp, BMO та Live Oak Bank. Щоб дізнатися, як Fintel Connect може досягти масштабованого зростання вашого бренду, відвідайте www.fintelconnect.com.

Вебсайт: fintelconnect.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fintel Connect». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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