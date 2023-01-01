WebCatalog
MeisterNote

MeisterNote

meisternote.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

MeisterNote — це гарне, інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для документування, яке допомагає командам спільно писати й упорядковувати інформацію. Використовуйте вражаючі можливості створення та редагування вмісту разом із інтуїтивно зрозумілою функціональністю для спільної роботи, щоб революціонізувати онлайн-документацію та покращити спосіб обробки інформації вашою командою. Цей прекрасний інструмент документування є ідеальним рішенням для баз знань команди, організації зустрічей, внутрішньої комунікації, проектної документації та багато-багато іншого.

Вебсайт: meisternote.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MeisterNote». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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