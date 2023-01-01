MeisterNote — це гарне, інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для документування, яке допомагає командам спільно писати й упорядковувати інформацію. Використовуйте вражаючі можливості створення та редагування вмісту разом із інтуїтивно зрозумілою функціональністю для спільної роботи, щоб революціонізувати онлайн-документацію та покращити спосіб обробки інформації вашою командою. Цей прекрасний інструмент документування є ідеальним рішенням для баз знань команди, організації зустрічей, внутрішньої комунікації, проектної документації та багато-багато іншого.

Вебсайт: meisternote.com

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