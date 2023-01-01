Коли вашим командам потрібен один простий інструмент, щоб розпочати спілкування, розпочати проект, поділитися знаннями та файлами між собою, залучити колег і організувати повсякденну діяльність.

Вебсайт: teamknit.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TeamKnit». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.