Disroot Project Board

Інструмент управління проектами. Дошка проектів Disroot — це інструмент управління проектами на базі Taiga, який працює з гнучкою методологією. Це створює чіткий візуальний огляд поточного стану вашого проекту для будь-кого, хто бере участь. Це дуже спрощує планування, і ви та ваша команда зосереджені на завданнях. Просто створіть проект, запросіть учасників групи, створіть завдання та помістіть їх на дошку. Вирішіть, хто візьме на себе відповідальність за завдання, стежте за прогресом, коментуйте, вирішуйте та дивіться, як ваш проект процвітає.

Вебсайт: disroot.org

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