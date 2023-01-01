sharesuite

Плануйте, контролюйте та контролюйте проекти. У вас є можливість створити діаграму Ганта, на якій можна візуалізувати план структури проекту. Він відображає завдання, процеси, залежності, віхи та багато іншого. Ступінь завершеності вашого проекту буде автоматично розрахований за ходом виконання кожного завдання. Таким чином, ви можете визначити свої бюджети індивідуально для певного часу та різних категорій витрат. Тримайте огляд успіху проекту в будь-який час.

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