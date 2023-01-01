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sharesuite

sharesuite

sharesuite.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Плануйте, контролюйте та контролюйте проекти. У вас є можливість створити діаграму Ганта, на якій можна візуалізувати план структури проекту. Він відображає завдання, процеси, залежності, віхи та багато іншого. Ступінь завершеності вашого проекту буде автоматично розрахований за ходом виконання кожного завдання. Таким чином, ви можете визначити свої бюджети індивідуально для певного часу та різних категорій витрат. Тримайте огляд успіху проекту в будь-який час.

Вебсайт: sharesuite.com

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