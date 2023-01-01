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clocko:do

clocko:do

clockodo.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

З clocko:do відтепер час працює на вас. Ви та ваші співробітники швидко, легко та надійно реєструєте робочі години та проектний час в Інтернеті. Оцініть записаний час відповідно до ваших критеріїв лише кількома клацаннями миші, щоб зосередитися на прибуткових проектах і спланувати точні бюджети. Гнучкі звіти виявляють збиткові проекти та послуги. Автоматично створені табелі дозволяють швидше й точніше виставляти рахунки клієнтам.

Вебсайт: clockodo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «clocko:do». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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