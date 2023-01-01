Збільште силу своєї команди та спростіть планування працевлаштування. Слідкуйте за розвитком співробітників кількома клацаннями миші, пристосовуйте навички людей до вимог проекту та плануйте наймання швидше – усе в одній програмі.

Вебсайт: employplan.com

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