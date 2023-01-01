Робіть більше, плануйте менше. Planless — це майбутнє платформ керування роботою, які використовують інтелектуальні засоби для автоматичного планування вашої команди, залишаючи вам більше часу робити те, що вам подобається. Припиніть гадати-планувати назавжди.

Вебсайт: planless.io

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