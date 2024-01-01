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Anaplan

Anaplan

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: anaplan.com

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Anaplan — це американська компанія з розробки програмного забезпечення для планування, штаб-квартира якої розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Anaplan продає підписки на хмарне програмне забезпечення для бізнес-планування та надає дані для прийняття рішень.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для управління ефективністю продажів
Програмне забезпечення для планування продажів

Вебсайт: anaplan.com

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Альтернативи

Hubspot

Hubspot

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Salesforce

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Zoho CRM

Zoho CRM

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Workday

Workday

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Pipedrive

Pipedrive

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LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Outreach

Outreach

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Apollo.io

Apollo.io

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