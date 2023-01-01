Управління ресурсами в режимі реального часу для сучасної робочої сили. Люди. Проекти. Прибуток. Все чудово синхронно. Керуйтеся плануванням, відстеженням і прогнозуванням у реальному часі.

Вебсайт: runn.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Runn». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.