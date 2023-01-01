WebCatalog
Runn

Runn

runn.io

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Runn» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Управління ресурсами в режимі реального часу для сучасної робочої сили. Люди. Проекти. Прибуток. Все чудово синхронно. Керуйтеся плануванням, відстеженням і прогнозуванням у реальному часі.

Вебсайт: runn.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Runn». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

elapseit

elapseit

elapseit.com

Paymo

Paymo

paymoapp.com

Assembled

Assembled

assembled.com

Kelloo

Kelloo

kelloo.com

BigTime

BigTime

bigtime.net

Ravetree

Ravetree

ravetree.com

Kendis

Kendis

kendis.io

Buxfer

Buxfer

buxfer.com

JustDo

JustDo

justdo.com

WorkflowMax

WorkflowMax

workflowmax.com

Insightful

Insightful

insightful.io

EmpMonitor

EmpMonitor

empmonitor.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності