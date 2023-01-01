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Kendis

Kendis

kendis.io

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Kendis — це цифрова програмна дошка, яка використовується для планування та керування гнучкими випусками, релізами та портфоліо. Надання організаціям ідеальної та миттєвої візуалізації під час інкрементування програми чи рішення. Kendis інтегрується з JIRA та пропонує двосторонню синхронізацію в реальному часі. Kendis Board можна використовувати для; Планування P.I (SAFe), планування розподілених груп, відстеження залежностей, керування випусками, навчання рішень (SAFe), керування портфоліо

Вебсайт: kendis.io

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