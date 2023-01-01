Kendis — це цифрова програмна дошка, яка використовується для планування та керування гнучкими випусками, релізами та портфоліо. Надання організаціям ідеальної та миттєвої візуалізації під час інкрементування програми чи рішення. Kendis інтегрується з JIRA та пропонує двосторонню синхронізацію в реальному часі. Kendis Board можна використовувати для; Планування P.I (SAFe), планування розподілених груп, відстеження залежностей, керування випусками, навчання рішень (SAFe), керування портфоліо

Вебсайт: kendis.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kendis». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.