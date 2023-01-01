Управління персоналом для команд підтримки, керованих даними. Універсальний інструмент планування, прогнозування та звітування, створений, щоб допомогти найулюбленішим світовим брендам готуватися до клієнтів і реагувати на них щоразу вчасно.

Вебсайт: assembled.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Assembled». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.