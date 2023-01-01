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Workday Adaptive Planning

Workday Adaptive Planning

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Вебсайт: adaptiveinsights.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Плануйте краще. Бюджет швидше. Прогнозуйте розумніше. Workday Adaptive Planning (раніше Adaptive Insights) надає тисячам компаній програмне забезпечення для планування, яке допомагає покращити фінансову ефективність їхнього бізнесу.

Вебсайт: adaptiveinsights.com

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