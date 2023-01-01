Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Workday Adaptive Planning» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Плануйте краще. Бюджет швидше. Прогнозуйте розумніше. Workday Adaptive Planning (раніше Adaptive Insights) надає тисячам компаній програмне забезпечення для планування, яке допомагає покращити фінансову ефективність їхнього бізнесу.

Вебсайт: adaptiveinsights.com

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