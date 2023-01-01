Просте в розгортанні веб-рішення, яке використовує наявні електронні таблиці Excel для швидкого впровадження та більшого сприйняття користувачами.

Вебсайт: vena.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Vena». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.