Програмне забезпечення для управління продуктивністю для сучасних керівників. Збирайте відгуки та визнавайте сильні сторони співробітників і сфери, які потрібно вдосконалити. Розвивайте свою команду. Перетворіть менеджмент на коучинг.

Вебсайт: effy.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Effy.ai». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.