Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Paychex» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Paychex, Inc. — це американський постачальник кадрових послуг, аутсорсингу заробітної плати та пільг для малого та середнього бізнесу. Зі штаб-квартирою в Рочестері, штат Нью-Йорк, компанія має понад 100 офісів, які обслуговують приблизно 670 000 клієнтів у США та Європі. У 2019 році Paychex зайняла 700 позицію в списку Fortune 500 найбільших корпорацій за виручкою, а дохід компанії за 2020 фінансовий рік, за прогнозами, перевищить 4,1 мільярда доларів.

Вебсайт: paychex.com

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