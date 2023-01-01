WebCatalog
RIT myCourses

RIT myCourses

rit.edu

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RIT myCourses» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Рочестерський технологічний інститут, заснований у 1829 році, є приватним університетом спільного навчання з дев’ятьма коледжами, які наголошують на професійній освіті та експериментальному навчанні. Кампус займає 1300 акрів у передмісті Рочестера, третього за величиною міста в штаті Нью-Йорк. RIT також має міжнародні представництва у Східній Європі, Дубаї та Китаї.

Вебсайт: rit.edu

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «RIT myCourses». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

GQ

GQ

gq.com

RMIT MyApps

RMIT MyApps

myapps.rmit.edu.au

Nine West

Nine West

ninewest.com

Flight Club

Flight Club

flightclub.com

Ed

Ed

edstem.org

CityMD

CityMD

citymd.com

China Airlines

China Airlines

china-airlines.com

Spectrum News

Spectrum News

spectrumnews1.com

AnastasiaDate

AnastasiaDate

anastasiadate.com

Semafor

Semafor

semafor.com

Conversocial

Conversocial

conversocial.com

JetBlue

JetBlue

jetblue.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності