RIT myCourses

Рочестерський технологічний інститут, заснований у 1829 році, є приватним університетом спільного навчання з дев’ятьма коледжами, які наголошують на професійній освіті та експериментальному навчанні. Кампус займає 1300 акрів у передмісті Рочестера, третього за величиною міста в штаті Нью-Йорк. RIT також має міжнародні представництва у Східній Європі, Дубаї та Китаї.

Вебсайт: rit.edu

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