WebCatalog
Semafor

Semafor

semafor.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Semafor» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Прозорі, глобальні звіти журналістів Semafor про політику, політику, бізнес, фінанси, технології, клімат, енергетику, ЗМІ, розваги, світові справи, Китай, Азію, Європу, Африку для читачів із США та інших країн.

Вебсайт: semafor.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Semafor». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Epoch TV

Epoch TV

theepochtimes.com

Epoch Times

Epoch Times

theepochtimes.com

France 24

France 24

france24.com

IOL News

IOL News

iol.co.za

South China Morning Post

South China Morning Post

scmp.com

BuzzFeed News

BuzzFeed News

buzzfeednews.com

Foreign Policy

Foreign Policy

foreignpolicy.com

Monocle

Monocle

monocle.com

Nation.Africa

Nation.Africa

nation.africa

Foreign Affairs

Foreign Affairs

foreignaffairs.com

Politpost

Politpost

politpost.com

China Airlines

China Airlines

china-airlines.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності