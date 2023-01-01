Альтернативи - Vena
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan — це американська компанія з розробки програмного забезпечення для планування, штаб-квартира якої розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Anaplan продає підписки на хмарне програмне забезпечення для бізнес-планування та надає дані для прийняття рішень.
Jedox
jedox.com
Планування вашого бізнесу з кращою інформацією та рішеннями. Прискорення планування, прогнозування та звітування за допомогою автоматизації та прогнозної аналітики в одному єдиному рішенні. Jedox надає вам гнучку платформу для управління продуктивністю підприємства. Автоматизуйте повторювані завдан...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — це єдина платформа планування для виходу на ринок (GTM), яка бездоганно поєднує вашу діяльність з планування GTM із тактичними операціями з продажу. Це дозволяє вам постійно оновлювати свою стратегію та миттєво впроваджувати зміни. Компанії, які планують за допомогою Fullcast: -> Плануйте...