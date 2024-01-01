ONES.com

ONES.com

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Вебсайт: ones.com

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ONES.com створює комплексну платформу з продуктами керування розробкою програмного забезпечення, створеними для високої продуктивності та доступності, яка підтримує команди та компанії з усього світу швидше та краще випускати своє програмне забезпечення. ONES Project, ONES Wiki та ONES TestCase охоплюють увесь життєвий цикл розробки програмного забезпечення для оптимізації проектів, узгодження процесу контролю якості та управління знаннями команди.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління проектами

Вебсайт: ones.com

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