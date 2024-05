ONES.com створює комплексну платформу з продуктами керування розробкою програмного забезпечення, створеними для високої продуктивності та доступності, яка підтримує команди та компанії з усього світу швидше та краще випускати своє програмне забезпечення. ONES Project, ONES Wiki та ONES TestCase охоплюють увесь життєвий цикл розробки програмного забезпечення для оптимізації проектів, узгодження процесу контролю якості та управління знаннями команди.

Вебсайт: ones.com

