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Bimsync

Bimsync

bimsync.com

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Bimsync від Catenda оживляє ваші будівельні дані в хмарній платформі для співпраці, яка охоплює весь життєвий цикл будівлі. Продовжуйте безперебійну співпрацю в Bimsync за межами дизайну чи офісу на вашому мобільному пристрої. Bimsync керує інформацією про ваш проект від початку до передачі та далі, забезпечуючи збереження даних і знань на всіх етапах проекту.

Вебсайт: bimsync.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bimsync». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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