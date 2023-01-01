Bimsync від Catenda оживляє ваші будівельні дані в хмарній платформі для співпраці, яка охоплює весь життєвий цикл будівлі. Продовжуйте безперебійну співпрацю в Bimsync за межами дизайну чи офісу на вашому мобільному пристрої. Bimsync керує інформацією про ваш проект від початку до передачі та далі, забезпечуючи збереження даних і знань на всіх етапах проекту.

Вебсайт: bimsync.com

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