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Rainforest QA

Rainforest QA

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Вебсайт: rainforestqa.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rainforest QA» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Платформа контролю якості Rainforest поєднує автоматизацію тестування без використання коду та професійну перевірку якості, щоб допомогти вам випускати якісне програмне забезпечення.

Вебсайт: rainforestqa.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rainforest QA». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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