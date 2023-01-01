WebCatalog

QualityX

QualityX

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Вебсайт: qualityx.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «QualityX» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

QualityX aiTest automates software testing and QA using AI. Ask questions in plain English and aiTest generates test cases, automation code, and runs automated tests. Built for testers by testers.

Вебсайт: qualityx.io

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