Essembi

Essembi

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Вебсайт: essembi.com

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Essembi – це центр програмних інновацій, який допомагає компаніям програмного забезпечення прискорити свій інноваційний цикл, щоб стати лідером на своєму ринку. У сучасному швидкоплинному світі програмного забезпечення тиск на створення чудового програмного забезпечення вищий, ніж будь-коли. Швидкість інноваційного циклу програмного забезпечення відіграє ключову роль у вашому успіху. Успішними лідерами галузі часто є ті, хто має найшвидший цикл інновацій у програмному забезпеченні — швидко збирає цінні відгуки, приймає обґрунтовані рішення щодо нових функцій продукту та забезпечує високоякісні оновлення продуктів швидше, ніж їхні конкуренти. Essembi допомагає командам розробників програмного забезпечення пришвидшити цикл інноваційного програмного забезпечення, надаючи функціональні можливості для керування циклом в одній системі. Коли ваші команди з управління продуктами, розробки, підтримки клієнтів, продажів і маркетингу безперебійно співпрацюють на одній платформі, виграють усі — ваші клієнти швидше отримують функції, ваш продукт розвивається швидше, а ваш бізнес — швидше.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення служби підтримки

Вебсайт: essembi.com

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Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

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