Basecamp — це американська компанія, що розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-дизайну на розробку веб-додатків. Його першим комерційним застосуванням був Basecamp, а потім Backpack, Campfire і Highrise. Платформа веб-додатків з відкритим кодом Ruby on Rails спочатку була створена для внутрішнього використання в 37signals, а потім була публічно випущена в 2004 році. У лютому 2014 року компанія прийняла нову стратегію, повністю зосередившись на своєму флагманському продукті, пакеті програмного забезпечення під назвою Basecamp, і перейменування компанії з 37signals на Basecamp. Джейсон Фрід і Девід Хайнемейєр Ганссон опублікували кілька книг під назвою 37signals.

Вебсайт: basecamp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Basecamp». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.