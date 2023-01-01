Створюйте діаграми Ганта одним клацанням миші. Виберіть один або навіть декілька проектів одночасно, а Ganttify зробить усе інше. Оновлюйте кінцеві терміни, етапи та часові блоки прямо в діаграмі.

Вебсайт: gantt-chart.com

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