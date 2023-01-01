WebCatalog
Ganttify

Ganttify

gantt-chart.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ganttify» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Створюйте діаграми Ганта одним клацанням миші. Виберіть один або навіть декілька проектів одночасно, а Ganttify зробить усе інше. Оновлюйте кінцеві терміни, етапи та часові блоки прямо в діаграмі.

Вебсайт: gantt-chart.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ganttify». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Projects Online

Projects Online

projects.onl

GanttPRO

GanttPRO

ganttpro.com

Sinnaps

Sinnaps

sinnaps.com

GamePlan

GamePlan

gameplan.global

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

sharesuite

sharesuite

sharesuite.com

Tameday

Tameday

tameday.com

Smartmockups

Smartmockups

smartmockups.com

ChartHop

ChartHop

charthop.com

Wondershare EdrawMax

Wondershare EdrawMax

edrawmax.com

AceProject

AceProject

aceproject.com

Instagantt

Instagantt

instagantt.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності