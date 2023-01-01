WebCatalog
Wondershare EdrawMax

Wondershare EdrawMax

edrawmax.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Wondershare EdrawMax» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

EdrawMax — це універсальний інструмент для створення діаграм, який може створювати понад 280 типів діаграм, таких як блок-схеми, організаційні діаграми, інфографіка, діаграми Ганта, p&id тощо.

Вебсайт: edrawmax.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Wondershare EdrawMax». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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