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MindManager

MindManager

mindmanager.com

Користуватися вебзастосунком

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Внесіть ясність і структуру в плани, проекти та процеси. Інструменти візуальної продуктивності та програмне забезпечення для створення розумових карт, які перенесуть вас і вашу організацію туди, куди ви хочете бути.

Вебсайт: mindmanager.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MindManager». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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