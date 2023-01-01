MindManager

Внесіть ясність і структуру в плани, проекти та процеси. Інструменти візуальної продуктивності та програмне забезпечення для створення розумових карт, які перенесуть вас і вашу організацію туди, куди ви хочете бути.

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