Програмне забезпечення для візуальних карт. Створіть схему свого мислення разом у реальному часі. Для стратегів, педагогів, технологів, дизайнерів, політиків і мислителів усіх сортів!

Вебсайт: plectica.com

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