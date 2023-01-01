Веб-редактор для p5.js, бібліотеки JavaScript з метою зробити програмування доступним для художників, дизайнерів, викладачів і початківців.

Вебсайт: editor.p5js.org

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