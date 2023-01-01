Ігри для програмування для початківців і просунутих програмістів, де ви можете покращити свої навички кодування, вирішуючи захоплюючі виклики та веселі завдання за допомогою Python і TypeScript

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