Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Codepen» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Онлайн-редактор коду, навчальне середовище та спільнота для зовнішньої веб-розробки з використанням фрагментів коду HTML, CSS і JavaScript, проектів і веб-додатків.

Вебсайт: codepen.io

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