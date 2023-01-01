Web Formatter

Відформатуйте свій код HTML, XML, CSS, JavaScript, PHP і JSON за кілька простих кроків. Вставте свій код у текстове поле, виберіть потрібний інтервал табуляції та натисніть кнопку форматування.

Вебсайт: webformatter.com

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