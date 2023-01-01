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Creately

Creately

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Вебсайт: creately.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Програмне забезпечення для візуального робочого простору для спільної роботи над мозковим штурмом, плануванням, виконанням і аналізом проектів. Співпраця в реальному часі, нескінченне полотно та потужні можливості створення діаграм.

Вебсайт: creately.com

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