WebCatalog

Nuclino

Nuclino

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: nuclino.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Nuclino» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Nuclino — це хмарне програмне забезпечення для командної співпраці, яке дозволяє командам співпрацювати та обмінюватися інформацією в режимі реального часу. Він був заснований у Мюнхені, Німеччина, у 2015 році. Деякі визначні функції включають WYSIWYG спільний редактор у реальному часі та візуальне представлення знань команди у вигляді графіка. Окрім свого веб-додатку та додатка для комп’ютера, у 2018 році Nuclino запустив безкоштовний мобільний додаток для Android та iOS.

Вебсайт: nuclino.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Nuclino». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Figma

Figma

figma.com

Google Podcasts

Google Podcasts

podcasts.google.com

Creately

Creately

creately.com

Flixier

Flixier

flixier.com

wizdom.ai

wizdom.ai

wizdom.ai

Tables

Tables

tables.area120.google.com

Boost Note

Boost Note

boostnote.io

PlanGrid

PlanGrid

plangrid.com

Google Sheets

Google Sheets

google.com

Google Docs

Google Docs

google.com

Etherpad

Etherpad

etherpad.org

Pushover

Pushover

pushover.net

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності