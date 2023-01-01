Nuclino — це хмарне програмне забезпечення для командної співпраці, яке дозволяє командам співпрацювати та обмінюватися інформацією в режимі реального часу. Він був заснований у Мюнхені, Німеччина, у 2015 році. Деякі визначні функції включають WYSIWYG спільний редактор у реальному часі та візуальне представлення знань команди у вигляді графіка. Окрім свого веб-додатку та додатка для комп’ютера, у 2018 році Nuclino запустив безкоштовний мобільний додаток для Android та iOS.

Вебсайт: nuclino.com

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