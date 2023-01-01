Tables – це програма для спільної роботи з базами даних, розроблена в інкубаторі Google Area 120. Додаток дозволяє користувачам співпрацювати в режимі реального часу, щоб ефективніше відстежувати роботу за допомогою автоматизації.

Вебсайт: tables.area120.google.com

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