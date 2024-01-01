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Ninja Influence

Ninja Influence

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Вебсайт: ninjainfluence.com

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Ninja Influence is an Influencer Marketing Solution tool that allows users to have total control of their strategies and communications with influencers. The app is designed especially for e-commerce shops to connect their store and start streamlining influencer sales & track ROI and revenue based on sales made by influencers using coupons. Ninja Influence is empowered by data - with a database of over 100,000,000 influencers on Instagram, TikTok, and YouTube - by far the most comprehensive database on the web.

Категорії:

Business
Маркетингові платформи впливу

Вебсайт: ninjainfluence.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ninja Influence». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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