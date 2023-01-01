WebCatalog
wizdom.ai

wizdom.ai

wizdom.ai

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «wizdom.ai» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

wizdom.ai використовує настільні, веб- та мобільні технології, синхронізовані в режимі реального часу, платформа дозволяє керувати всіма аспектами індивідуальних і спільних дослідницьких практик.

Вебсайт: wizdom.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «wizdom.ai». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Nuclino

Nuclino

nuclino.com

Jaaxy

Jaaxy

jaaxy.com

Ditto

Ditto

ditto.live

Are.na

Are.na

are.na

Xojo Documentation

Xojo Documentation

xojo.com

vidREACH

vidREACH

vidreach.io

IRCClou‪d‬

IRCClou‪d‬

irccloud.com

Tables

Tables

tables.area120.google.com

BytePlus

BytePlus

byteplus.com

Kintone

Kintone

kintone.com

Boost Note

Boost Note

boostnote.io

Zest

Zest

zestmeup.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності