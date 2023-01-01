wizdom.ai використовує настільні, веб- та мобільні технології, синхронізовані в режимі реального часу, платформа дозволяє керувати всіма аспектами індивідуальних і спільних дослідницьких практик.

Вебсайт: wizdom.ai

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