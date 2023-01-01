Xojo Documentation

Документація для Xojo, крос-платформного інструменту розробки, який дозволяє швидко та легко створювати додатки для комп’ютерів, Інтернету та мобільних пристроїв.

Вебсайт: xojo.com

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