Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «FACEIO» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Cross Browser, Secure & Easy to implement, Passwordless Authentication SDKs powered by Face Recognition for Web Sites & Apps

Вебсайт: faceio.net

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