Увімкніть систему відвідування співробітників на основі розпізнавання облич за допомогою рішення Truein на базі штучного інтелекту, яке є безпечним, захищеним і може заощадити багато годин кадрового персоналу.

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