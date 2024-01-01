Mitel MiCollab

Mitel MiCollab

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Вебсайт: mitel.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Mitel MiCollab — це корпоративна платформа для спільної роботи, яка безпечно та швидко забезпечує зв’язок у будь-який час, де б ви не були. ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ - Все, що вам потрібно, в одному місці - єдина програма для голосу, відео, обміну повідомленнями, присутності, конференцій, мобільності та командної співпраці - Кілька пристроїв, єдиний досвід - комунікаційний досвід, узгоджений на всіх ваших пристроях - Підвищення продуктивності бізнесу - з уніфікованим послуги, витрачайте менше часу на встановлення зв’язків і більше часу на продуктивні комунікації - Використовуйте потужність команд – Не відставайте від проектів, залишайтеся на зв’язку з колегами та посилюйте обмін знаннями та ідеями в бізнесі – Прості розгортання: розгортання QR-кодів для спрощення процесу ФУНКЦІЇ - Уніфіковані комунікації та командна співпраця - Доступно для ПК, Mac, Інтернету та мобільних пристроїв - Дизайн, орієнтований на мобільні пристрої - Голосові та відеовиклики в реальному часі - Аудіоконференції з веб-обміном - Доступ до одного номера - Одночасний дзвінок / Мобільний твінінг - Спільні робочі простори - Індивідуальний і груповий чат - Анотація файлів - Програмний телефон WebRTC - Інтеграція Outlook® і календаря - Спільний доступ до файлів і екрана - Кілька рівнів безпеки - Підтримка кількох регіонів/мов
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: mitel.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mitel MiCollab». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

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Element

Element

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